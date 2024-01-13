شؤون الحرمين تهيئ البث الرقمي للدروس والمحاضرات من المسجد الحرام

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إيصال الرسالة العلمية بالمسجد الحرام لأكبر شريحة من المستفيدين.



تجهيز المسجد النبوي بالسجاد



الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البث الرقمي للدروس والمحاضرات والدورات العلمية من المسجد الحرام للزوار وطلبة العلم في أنحاء العالم.وتعمل الهيئة على استثمار جميع وسائل الإعلام في البث والنشر لتصل إلى أكبر فئة مستهدفة من طلاب العلم والباحثين وعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم, ولإيصال الرسالة العلمية بالمسجد الحرام لأكبر شريحة من المستفيدين.ويتم تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ إلكترونية رقمية ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة وترفع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة يوتيوب الخاصة بالإدارة ‏(https://youtube.com/twjehDM) أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي مكسلر: (http://mixlr.com/twjeh) .وفي وقت سابق، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمالها تزامنًا مع إجازة الطلاب، حيث يفد الزوار من جميع مدن المملكة لزيارة المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.وعملت الهيئة على تجهيز المسجد النبوي بالسجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وكذلك تنظيم الحشود وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.كما تقوم بتعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه، والسجاد بمواد صديقة للبيئة لتوفير بيئة صحية آمنة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات، وتنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة.وتوفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم، وذلك لتمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة وتذليل جميع العقبات لهم.وقامت بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي، وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين .ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في تقديم منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.