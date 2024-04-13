في 3 شهور.. انخفاض القضايا العمالية بالمملكة لهذه النسبة

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كشفت مصادر عدلية، أن إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية في المملكة، بلغ نحو 35.2 ألف خلال الربع الأول من 2024م، بانخفاض 22.5% عن الربع الرابع من عام 2023م.





انخفاض القضايا العمالية بنسبة 22.5%



أهم موضوعات القضايا خلال بداية العام الجاري



وحسب "الاقتصادية"، فقد استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 32.6% من هذه القضايا بـ 11.435 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 8477 قضية.وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 5165 قضية، تلتها منطقة عسير بـ 2058، والمدينة المنورة بـ 2050، ثم منطقة القصيم بـ 1651 قضية.واستحوذت موضوعات القضايا خلال الربع الأول من العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت بنسبة تقارب 69%، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.





وبلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل 949 قضية، وجازان 854 قضية، ومنطقة نجران 752، وتبوك 682، والجوف 496 قضية، ومحاكم منطقة الحدود الشمالية 281 قضية. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ 213 قضية.





30 يومًا.. مدة القضية بالدرجة الأولى



رفع كفاءة نظام ناجز العمالي



وكانت وزارة العدل أوضحت تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني أن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يومًا، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.وأكدت أنها ماضية في تحسين المستهدفات التي سترفع أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي.