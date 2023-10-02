الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ترقيات المعلمين وحريق الإسماعيلية ووفاة طالب دهسًا

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات
فتحت وزارة التعليم، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس الذي يتيح للمعلمين التسجيل في الترقية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات.

 

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد
 أعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس.

 

متحدث تعليم الشرقية يكشف تفاصيل وفاة طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية
كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته، حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي أمس (الأحد) بعد نزوله من الحافلة.

رد رسمي.. هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود تابع أقل من ١٨ عامًا؟
قال حساب المواطن، إن الدعم المقدم من البرنامج لا يتأثر إذا كان هناك تابع أقل من ١٨ عامًا.

الصرف يشمل 6 فئات.. تعليم الطائف تودع 7 ملايين ريال مكافآت الطلاب اليوم
تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الاثنين، قيمة مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023، والتي يبلغ إجمالها 7.348.545 ريالاً لـ 14.531 طالبًا وطالبة.

الصحة تحدد محظورات ومخالفات ممارسة الطب البديل
طرحت وزارة الصحة، اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي، وذلك عبر منصة استطلاع، بهدف استطلاع الرأي حولها.

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ مساءً؟.. الخثلان يجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ ليلا.
 
نحن الأحياء الأموات.. عريس وعروس الحمدانية : فقدنا 25 من عائلتنا
روى عريس فاجعة الحمدانية في العراق لأول مرة تفاصيل ما حدث بعد سقوط عشرات الضحايا من عائلته وعائلة العروس.

ليس منها الشاي والقهوة.. 5مشروبات صحية صباحية لا تفوتك
يرتبط تناول كثير من الناس مشروبًا صباحيًا يوميًا بالتحكم في مزاجهم بشكل كبير، حتى إنه أصبح عند البعض منهم عادة، بحيث إنه لا يستطيع ممارسة مهامه دون تناول هذا المشروب.

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42 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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الصرف يشمل 6 فئات.. تعليم الطائف تودع 7 ملايين ريال مكافآت الطلاب اليوم

متحدث تعليم الشرقية يكشف تفاصيل وفاة طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية

التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 5 مناطق

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