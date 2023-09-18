10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

المملكة تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى بدعم من الاحتلال
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بيان مهم لـ "تعليم الطائف" بشأن تكدس الطلاب في الفصول
طالبت الإدارة التعليمية بالطائف، وزارة التعليم، بالحل السريع لتفكيك إشكالية تكدس الطلاب في الفصول.

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟
قال برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، إنه لايجوز منح الدعم السكني للمستفيد أكثر من مرة.

من يتحمل دفع فاتورة سداد الضريبة البائع أم المشتري؟ "الزكاة" تُوضح
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إمكانية أن يتفق البائع مع المشتري على كيفية تحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية.

تريليون و380 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة
اكد الكاتب حسبن بن حمد الرقيب على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية على اقتصاد المملكة، وتنمو بفضل الرؤية الطموحة التي جعلت المملكة محط أنظار العالم.

"ساما": ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج إلى 1601 مليار ريال
أظهرت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي  (ساما)، ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 1601.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023.

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب
أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا.

فيديو متداول لنمر نادر يتسلق جبال تهامة بعسير
وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.

إنقاذ طفلة بعمر 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب 
وثق مقطع فيديو لحظة إخراج طفلة عمرها 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب.

سبب صادم..توقعات باختفاء أطول نهر جليدي في إيطاليا
توقع عدد من الخبراء زوال نهر أداميلو الجليدي، أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية بعد أقل من قرن وذلك بسبب الاحترار المناخي.

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