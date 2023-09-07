47 في مكة وينبع.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

اضافة اعلان



درجات الحرارة العظمى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في مكة المكرمة وينبع.وأضاف أنه سجل اليوم 46 درجة في المدنية والأحساء وحفر الباطن والعلا والخرج و45 في رفحاء، 44 في الرياض والدمام وبريدة التنهات وسكاكا والدهناء والصمان ووادي الدواسر.





درجات الحرارة الصغرى



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 18، والباحة 19، والطائف 22، والقريات وطريف 23 درجة مئوية.





طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.





3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.











