أعلاها 47.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47
درجة في مكة المكرمة، و46 في الأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 45 درجة في المدنية والدمام وحفر الباطن وينبع و44 في رفحاء والتنهات وعرعر وسكاكا الدهناء والعلا والخرج.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 17، والباحة 18، والطائف 20، والقريات وطريف 23 درجة مئوية.