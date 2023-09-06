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أعلاها 47.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمعظم الأنحاء

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في مكة المكرمة، و46 في الأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 45 درجة في المدنية والدمام وحفر الباطن وينبع و44 في رفحاء والتنهات وعرعر وسكاكا الدهناء والعلا والخرج.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 17، والباحة 18، والطائف 20، والقريات وطريف 23 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.


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