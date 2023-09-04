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تحذير عاجل لـ "الأرصاد" حول ارتفاع الحرارة على هذه المناطق من الثلاثاء للخميس

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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أطلق المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا من توقعات بارتفاع درجات الحرارة على مكة وعدد من مناطق المملكة.

درجات الحرارة 48 درجة في الشرقية

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًأ من غد الثلاثاء وحتى الخميس فأنه ارتفاع بمشيئة الله، ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين "46 – 48" ْم على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ارتفاع الحرارة على مكة والمدينة

وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع الحرارة أيضًا لتصل "47 – 49" ْم على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

واليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

 درجات الحرارة العظمى

وأوضح أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و44 في مكة والمدينة والأحساء والصمان.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز توقع بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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