تحذير عاجل لـ "الأرصاد" حول ارتفاع الحرارة على هذه المناطق من الثلاثاء للخميس

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أطلق المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا من توقعات بارتفاع درجات الحرارة على مكة وعدد من مناطق المملكة.





درجات الحرارة 48 درجة في الشرقية



ارتفاع الحرارة على مكة والمدينة



درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة



درجات الحرارة العظمى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًأ من غد الثلاثاء وحتى الخميس فأنه ارتفاع بمشيئة الله، ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين "46 – 48" ْم على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع الحرارة أيضًا لتصل "47 – 49" ْم على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.واليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و44 في مكة والمدينة والأحساء والصمان.وكان المركز توقع بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.