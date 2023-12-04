"عبارات مؤثرة في رثاء ابنته".. والد طالبة الجبيل يبكيها وصديقاتها أمام القبر

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" والد الطالبة مياسة المتوفية في حادث الجبيل وهو يقف بجوار قبرها وقبور صديقتها المتوفيات معها في نفس الحادث ويدعو لهم.





دعوات بالثبات والصبر:



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وقال الوالد بصوت يملؤه الصبر على فراق ابنته: "الله ما ارزقها وصديقاتها الجنة واسكنهم الجنة وصبر أهاليهم .. الحمد لله رب العالمين".

الأب يروي القصة بحزن شديد:

تصرف غير متوقع



والد الطالبه مياسه المتوفيه في حادث الجبيل يقف بجوار قبرها وقبور صديقتها المتوفيات معها في نفس الحادث ويدعو لهم 💔 pic.twitter.com/SdMX9iCe2r December 4, 2023



