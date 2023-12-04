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"عبارات مؤثرة في رثاء ابنته".. والد طالبة الجبيل يبكيها وصديقاتها أمام القبر

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القبر
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" والد الطالبة مياسة المتوفية في حادث الجبيل وهو يقف بجوار قبرها وقبور صديقتها المتوفيات معها في نفس الحادث ويدعو لهم.

دعوات بالثبات والصبر:


وقال الوالد بصوت يملؤه الصبر على فراق ابنته: "الله ما ارزقها وصديقاتها الجنة واسكنهم الجنة وصبر أهاليهم .. الحمد لله رب العالمين".

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الأب يروي القصة بحزن شديد:



وفي وقت سابق ، عبر الأب المكلوم عن شديد حزنه، نتيجة وفاتها إثر إصابات بليغة في حادث مروري في منطقة الجبيل، واصفاً ما حدث بالفاجعة.

وبحزن شديد، روى الأب التفاصيل قائلاً إن ابنتي المياس، خرجت كعادتها إلى مدرستها مع حافلة المدرسة عند السابعة صباحاً، تابعت خروجها عبر كاميرا المنزل كما هو الحال كل يوم لحرصي الشديد عليها،
بيد أنه بعد خروجها من المدرسة، لم تحضر المياس مع الحافلة ذاتها، إذ جاءت إحدى صديقاتها إليها لتقنعها بالذهاب معها وزميلاتها الثلاث برفقة شقيق الأولى اختصاراً للوقت، لتقتنع الفتاة المياس بعدئذ بالذهاب معهم.

وأضاف: في أثناء طريق العودة، قطع شقيق صديقتها الإشارة الحمراء ما أدى إلى الاصطدام بحافلة مسرعة، على طريق المطرفية الربيع 2، بمنطقة الجبيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعاً، فيما بات مصير السائق في العناية المركزة.

تصرف غير متوقع


وأضاف الأب: أستغرب تصرف المياس لكونها لم تبلغني أو حتى ووالدتها بحضورها برفقة صديقتها، وأنا ما زلتُ ما بين مصدق ومكذب، واتصلت بزوجتي للتأكد من عودة المياس وأبلغتني عدم عودتها بسبب تأخر الحافلة، فعدتُ للمنزل وكنت أنتظرها وللأسف لم تعد، حتى قررتُ الذهاب أنا وزوجتي، إلى منازل صديقاتها اللواتي كن معها دون العثور على إجابة، وبعد أن وصلت إلى منزل صديقتها "إيمان" التي عادت معها فجعنا بخبر وفاة ابنتي نتيجة تعرضها للحادث المروع.


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