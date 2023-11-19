33 في جازان.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في جازان، و32 في شرورة وينبع.
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وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في مكة المكرمة، و30 في المدينة المنورة وجدة ووادي الدواسر وبيشة، و27 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، والقريات 10، وأبها 12، والباحة 13، والطائف 15 درجة مئوية.