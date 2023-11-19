33 في جازان.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في جازان، و32 في شرورة وينبع.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في مكة المكرمة، و30 في المدينة المنورة وجدة ووادي الدواسر وبيشة، و27 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 7، والقريات 10، وأبها 12، والباحة 13، والطائف 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.