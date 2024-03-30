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عاجل.. 48 ساعة على إيداع الدعم .. كل ما تريد معرفته عن معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
معاش الضمان الاجتماعي
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لم يتبق سوى 24 ساعة فقط، على إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨ لهذا الشهر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

وسيتم إيداع مبالغ الدفعة يوم الاثنين، الأول من شهر إبريل 2024م، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الموارد البشرية، أنه يتم عادة الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي". 
  طريقة احتساب استحقاق معاش الضمان
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، أن مبلغ الاستحقاق لمستفيد الضمان يتحقق شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم اعتراض على أهلية الدورة 28 من معاش الضمان الاجتماعي، والذي من المقرر إيداعه الاثنين الأول من إبريل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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