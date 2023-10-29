20 مليونًا غرامة التخلص من النفايات الخطرة في البحار والسواحل

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مسودتها لتعديل المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية. اضافة اعلان

وفرضت غرامة 10 آلاف ريال، وحدها الأعلى مليون ريال على جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.





كيفية تقدير حجم المخالفة وقيمتها





مخالفة عدم الالتزام بإجراء الاختبارات





قيمة مخالفة عدم إبلاغ المركز 10 آلاف





50 ألف غرامة دفن النفايات



وتقدر المخالفة حسب نوع الكائنات الفطرية والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة ودفع التعويضات.وفي حالة إتلاف أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية أو الساحلية فغرامتها بحد أدني 10 آلاف ريال، وحد أعلى 200 ألف ريال.وفرضت غرامة على عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن حد أدنى 50 ألف ريال، وحد أعلى 2 مليون ريال.وتقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.ووصلت غرامة عدم إبلاغ المركز بالمختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية حد أدنى 10 آلاف ريال، وحد أعلى مليون ريال.وفرضت غرامة في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسريبات وحماية الأوساط البيئة بحد أدنى 50 ألفًا وحد أعلى 5 ملايين ريال.وغرامة دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية لا تزيد على 50 ألف ريال.أما في حالة التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية فغرامتها حد أدنى 50 ألف ريال، وحد أعلى 20 مليون ريال.



إلزام المخالف بتصحيح المخالفة

وتقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة.

