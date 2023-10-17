"البيئة": خطة استراتيجية لإنشاء منظومة ابتكارية تعزز نشر التقنيات

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تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على خطة استراتيجية لإنشاء منظومة بحثية وابتكارية فعالة تعزز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها تطوير أداء قطاعات المنظومة. اضافة اعلان

أوضح ذلك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، وقال إن الوزارة وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تتعاونان لإطلاق مبادرة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية.





المراكز البحثية والأوساط الأكاديمية





تطوير خارطة طريق لنشر التقنيات





وضع رؤية مشتركة للابتكار



وأضاف أن المبادرة تأتي كمظلة وطنية ومنتدى يجمع بين شركاء من القطاع العام والخاص والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية والجهات غير الربحية.وتهدف إلى مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون وإقامة روابط بين الأعضاء، بالإضافة لعملها كمنصة موحدة لصياغة سياسات تدعم البحث والابتكار في نظام الزراعة والأغذية.جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الثورة الصناعية الرابعة بعنوان: "تعزيز الابتكار من خلال التأثير الجماعي من أجل التنمية المستدامة".موضحًا أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير خارطة طريق لنشر التقنيات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الملحة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.حيث تركز الوزارة معظم جهودها ومواردها على التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، ودعم تسويق وتوطين التقنيات.وأكد أن تعزيز الشراكات التعاونية بين الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص ومؤسسات البحث، أمر ضروري لاستدامة ابتكار التقنيات الزراعية.وذلك من خلال وضع رؤية مشتركة للابتكار، وإنشاء منصات للحوار عبر تنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي العالمي.وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، على تمكين تقنيات الثورة الصناعة الرابعة من خلال التحول الصناعي والابتكار لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، والسعي نحو التحول الرقمي كجزء من مُستهدفات رؤية المملكة 2030.