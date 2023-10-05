الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

غرامات تصل لـ2 مليون ريال.. تفاصيل تعديلات جدول المخالفات بالمناطق المحمية

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المحميتات الطبيعية
أ أ
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح تعديل لجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للمناطق المحمية.

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جدول جديد يتضمن 32 مخالفة

وحسب صحيفة "اليوم"، فقد تضمن الجدول 32 مخالفة، فيما بلغ الحد الأقصى للغرامات بها 2 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أنها تُعاقب المخالفين بغرامة لا تتجاوز 2 مليون ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح.
كما تعاقب على ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها داخل المنطقة المحمية، بدون تصريح من المركز وفقا للجدول المنشور على منصة "استطلاع".
وأكدت الوزارة أن الغرامة ذاتها تسري في حدها الأقصى على مخالفة عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح التي يصدرها المركز، لكن بحد أدنى 5 آلاف ريال، أو التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 50 ألف ريال.

مخالفة استزراع بذور دخيلة أو غازية


وبينت أن غرامة تبلغ 400 ألف ريال، توقع على المخالفين في حال استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية الدخيلة أو الغازية داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 20 ألف ريال.

وفي حال إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة للمركز داخل المناطق المحمية، تطبق الوزارة غرامة 300 ألف ريال بحد أقصى و50 ألفًا بحد أدنى.
وأقرت الوزارة غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، في حال إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو إطلاق أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الغازية أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها.
ويلتزم المخالفون بدفع غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، ولا تقل عن 500 ريال، في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة، أو قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية، وبحد أدنى 1000 ريال.

القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية دون ترخيص


وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 50 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف بحد أدنى في حال القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية داخل المناطق المحمية دون ترخيص أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.

استخراج مشتقات الكائنات الفطرية المحظورة


وتوقع غرامة 50 ألف ريال بالإضافة إلى غرامة 200 ريال عن كل وحدة قياس - يحددها المركز -، وبحد أقصى 500 ألف ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، في المناطق المحمية.

عقوبة قطع الأشجار في المناطق المحمية


وفي حال قطع الأشجار في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص، تطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف على المخالفين.
وتلزم الوزارة المخالفين بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، فضلا عن إحالتهم للنيابة العامة في حال التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها.

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