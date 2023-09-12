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120 يتيماً يشاركون في البرامج الصيفية بجمعية البر بالشرقية

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جمعية البر بالمنطقة الشرقية
أ أ
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اختتمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس؛ برامجها الصيفية المقدمة لأبناء المستفيدين في الجمعية؛ بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبد الرحمن المقبل؛ وعدد من الشركاء والمسؤولين.اضافة اعلان

نجاح البرامج وتحقيق أهدافها

 وتضمنت فعاليات الحفل تكريم أبناء الجمعية من الأيتام والمشاركين والمتطوعين والإدارات الداخلية ومشرفي البرامج الصيفية الذين كان لهم أثر في نجاح البرامج وتحقيق أهدافها.
 وقدمت الجمعية 6 برامج صيفية استفاد منها 120 يتيماً من بينهم أندية سبكيم للابتكار؛ والفرسان الصيفي؛ و الإبداع الصيفي؛ حيث تعلم الأيتام من خلالها كتابة وتحليل وإلقاء القصة؛ وفنون الرسم والتلوين؛ ومهارات الخط العربي؛ واللغة الإنجليزية؛ والرياضيات؛ وفنون الكروشيه؛ وحفظ وتلاوة القرآن؛ وصناعة المشروبات الصيفية.

التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة

 يذكر أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية قدمت العديد من الخدمات التنموية والتعليمية للأيتام عام 2022؛ منها التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة بتكلفة تقدر بـ 850.000 ريال.
 كما أطلقت أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام لرفع مستواهم الدراسي؛ إضافة إلى توفير المنح الجامعية والتعليمية؛ من خلال تقديم 770 منحة جامعية وفنية؛ وتدريب الأيتام تدريباً منتهياً ومبتدئاً بالتوظيف؛ وتوفير الوظائف لهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لهم عبر اكتشاف وقياس ميولهم العلمية.

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