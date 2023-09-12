120 يتيماً يشاركون في البرامج الصيفية بجمعية البر بالشرقية

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اختتمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس؛ برامجها الصيفية المقدمة لأبناء المستفيدين في الجمعية؛ بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبد الرحمن المقبل؛ وعدد من الشركاء والمسؤولين. اضافة اعلان





نجاح البرامج وتحقيق أهدافها



التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة



وتضمنت فعاليات الحفل تكريم أبناء الجمعية من الأيتام والمشاركين والمتطوعين والإدارات الداخلية ومشرفي البرامج الصيفية الذين كان لهم أثر في نجاح البرامج وتحقيق أهدافها.وقدمت الجمعية 6 برامج صيفية استفاد منها 120 يتيماً من بينهم أندية سبكيم للابتكار؛ والفرسان الصيفي؛ و الإبداع الصيفي؛ حيث تعلم الأيتام من خلالها كتابة وتحليل وإلقاء القصة؛ وفنون الرسم والتلوين؛ ومهارات الخط العربي؛ واللغة الإنجليزية؛ والرياضيات؛ وفنون الكروشيه؛ وحفظ وتلاوة القرآن؛ وصناعة المشروبات الصيفية.يذكر أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية قدمت العديد من الخدمات التنموية والتعليمية للأيتام عام 2022؛ منها التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة بتكلفة تقدر بـ 850.000 ريال.كما أطلقت أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام لرفع مستواهم الدراسي؛ إضافة إلى توفير المنح الجامعية والتعليمية؛ من خلال تقديم 770 منحة جامعية وفنية؛ وتدريب الأيتام تدريباً منتهياً ومبتدئاً بالتوظيف؛ وتوفير الوظائف لهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لهم عبر اكتشاف وقياس ميولهم العلمية.