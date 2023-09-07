منها مكة.. تحذير عاجل من موجة حارة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على مكة
المكرمة والمدينة المنورة.
موجة
حارة على منطقة المدينة المنورةوأضاف
أنه يحذر من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات"ينبع"،
وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.
ارتفاع
الحرارة على منطقة مكة المكرمةوأوضح
على حسابه في "تويتر" أن الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة على
مكة المكرمة، تشمل "جدة والكامل وخليص والعاصمة المقدسة".
الحرارة
قد تصل اليوم لـ 48 درجةوبين
المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي ارتفاع الحرارة إلى من 47 إلى 48 درجة
مئوية أو أكثر، وأن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 4 مساءً.
طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاءوكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حاًار
إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.
3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمسكما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة
الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.