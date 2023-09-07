منها مكة.. تحذير عاجل من موجة حارة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة. اضافة اعلان





موجة حارة على منطقة المدينة المنورة



ارتفاع الحرارة على منطقة مكة المكرمة



الحرارة قد تصل اليوم لـ 48 درجة



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأضاف أنه يحذر من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات"ينبع"، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.وأوضح على حسابه في "تويتر" أن الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، تشمل "جدة والكامل وخليص والعاصمة المقدسة".وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي ارتفاع الحرارة إلى من 47 إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 4 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حاًار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.