الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

منها مكة.. تحذير عاجل من موجة حارة على هذه المناطق حتى المساء

F5XVFxNW8AAZ5sk
ارتفاع الحرارة على مكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.اضافة اعلان

موجة حارة على منطقة المدينة المنورة

وأضاف أنه يحذر من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات"ينبع"، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.

ارتفاع الحرارة على منطقة مكة المكرمة

وأوضح على حسابه في "تويتر" أن الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، تشمل "جدة والكامل وخليص والعاصمة المقدسة".

الحرارة قد تصل اليوم لـ 48 درجة

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي ارتفاع الحرارة إلى من 47 إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 4 مساءً.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حاًار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

اقرأ أيضا

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

WhatsApp Image 2023-09-07 at 6.05.47 PM
9:16 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

الجوازات
8:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

في مقدمتها عقبة ضالع بعسير .. باحث بالمملكة يقدم ابتكارا لمعالجة التجاوزات المرورية الخاطئة

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشر

خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار

أمطار غزيرة وتساقط البرد جنوب مكة المكرمة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

رياح شديدة على مكة والمدينة 9:27 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. رياح شديدة على هذه المناطق تؤثر على الرؤية حتى المساء

درجات الحرارة 8:52 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

على مكة وعدة مناطق.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً

درجات الحرارة 4:55 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" حول ارتفاع الحرارة على هذه المناطق من الثلاثاء للخميس

درجات الحرارة 3:01 ص السبت، 26 أغسطس 2023

بالرياض والمدينة.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" موجة حارة حتى الـ 5 مساءً

اقرأ أيضا

طريق المدينة
5:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنجاز جديد للمملكة .. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35 %

سوق الخميس
5:22 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

اقتلعت الخيام.. رياح عنيفة تجتاح سوق الخميس الشعبي بجازان (فيديو)

ديوان المظالم
5:03 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ديوان المظالم يبحث توفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية

القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع
4:54 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إلى جانب 34 دولة.. القوات المسلحة تواصل مشاركتها في تمرين "النجم الساطع" في مصر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين