الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

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يصل الإمارات وسلطنة عمان.. متحدث الأرصاد يكشف تأثير "منخفض المطير" على المملكة

امطار - سيول - الارصاد
أرشيفية
أ أ
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كشف المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، تأثير "منخفض المطير" على المملكة، مشيراً إلى أنه يمتد للإمارات وسلطنة عمان.

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وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم"، بأن أجواء المملكة تتأثر اليوم وغداً الاثنين بمنخفض جوي، وذلك بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وخصوصاً على المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة بين منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار متحدث "الأرصاد"، إلى أن تأثير المنخفض يمتد على دولة الإمارات وسلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء.

محلل الطقس عبدالهادي العبدالهادي:

من جانبه أوضح محلل الطقس عبدالهادي العبدالهادي، أن شهر أبريل يشهد الكثير من التقلبات الجوية والمنخفضات التي تؤثر على أجواء المملكة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وتوقع العبدالهادي أن تستمر غداً الإثنين تأثيرات منخفض المطير على سلطنة عمان وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية العمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة وتتراوح كميات الأمطار من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

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