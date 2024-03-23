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إنذار أحمر على الرياض ومكة والشرقية

أمطار الرياض
أرشيفية
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دعا المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق الرياض  والشرقية ومكة المكرمة.اضافة اعلان

تنبيه على الباحة:

جاء ذلك بعد رفع حالة التنبيه إلى الإنذار الأحمر، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في مدى الرؤية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, وتساقط برد، على مدينة الباحة, محافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, وبني حسن, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

رياح شديدة وتساقط للأمطار:

حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة الرياض ومعظم محافظات المنطقة، كما أطلق تحذيرات مماثلة على المنطقة الشرقية.
وأوضح المركز أن الحالية يصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدار الرؤية الأفقية إضافة إلى تساقط للأمطار، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى غد الأحد.
فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بتعليماته.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من صواعق رعدية وأمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "وادي الفرع والعهد والحناكية".
2 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

أمطار وسيول ورياح متربة حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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عاجل.. الأرصاد ينبه لحالة جوية على معظم المناطق مصحوبة برياح شديدة وأمطار.. حتى الغد

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