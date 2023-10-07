السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"عنده اشتراك 102 شهر فهل يأخذ تقاعد؟".. توضيح مهم من "التأمينات"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الحصول على معاش تقاعدي مبكر.

اشتراك 102 شهر:اضافة اعلان


قال المستفيد في سؤاله: "أنا عندي اشتراك ١٠٢شهر متى يحق لي أخذ تقاعد".

وردا على ذلك قال الحساب: "يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين".

المشترك الاختياري

في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "خدمة العملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري".

وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله, يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه عن دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة أشهر".

وتابعت التأمينات، أنه يمكن إيقاف الاشتراك أيضاً في حال إنهاء نشاط المنشأة الذي تم الاشتراك على أساسه يتم الإيقاف بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد عنه الاشتراك أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات. ولإيقاف الاشتراك نأمل زيارة الرابط: (اضغط هنا).

خدمة جديدة


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".


اقرأ أيضا

فرص وظائف
3:23 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"3 أهداف و4 خطوات للتسجيل".. معلومات مهمة عن المنصة الوطنية للتوظيف

أمانة منطقة جازان
3:17 م السبت، 07 أكتوبر 2023

أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريش

حيوان
2:24 م السبت، 07 أكتوبر 2023

افتتاح أول حديقة حيوان مغلقة بجدة

تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين
2:12 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين

اقرأ أيضا

خلال 24 ساعة .. دولتان تتعرضان لزلزال بقوة 6 ريختر

في ساعات.. ضربة أمنية لمهربي المخدرات بالرياض وجازان والقصيم

المملكة تدعو لوقف فوري للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

توضيح مهم من برنامج سكني بشأن وقت بدء الالتزام ببنود العقد

في "تبوك وجدة والدمام".. الإطاحة بمروجي السموم وإحالتهم للنيابة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

الحرب على المخدرات 6:29 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

في جازان والأحساء .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

WhatsApp Image 2023-09-07 at 6.05.47 PM 9:16 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر

الجوازات 8:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

الداخلية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

ضبط (15201) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:06 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تكشف درجة الاجتياز في اختبار كفايات المعلمين

نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-المخدرات-و-المؤثرات-العقلية-الجزائري
11:28 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

ضربة موجعة لمروجي السموم في عسير.. ضبط 51 ألف قرص مخدر

الضمان الاجتماعي
11:07 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بشأن تسجيل دخل "التابع" ضمن خانة "العائل"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

القات المخدر - جازان - المخدرات
2:02 م السبت، 07 أكتوبر 2023

في ساعات.. ضربة أمنية لمهربي المخدرات بالرياض وجازان والقصيم

وزارة الخارجية
1:48 م السبت، 07 أكتوبر 2023

المملكة تدعو لوقف فوري للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

الحرب على المخدرات
1:18 م السبت، 07 أكتوبر 2023

في "تبوك وجدة والدمام".. الإطاحة بمروجي السموم وإحالتهم للنيابة

الداخلية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

ضبط (15201) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

الإجازة المرضية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:06 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تكشف درجة الاجتياز في اختبار كفايات المعلمين