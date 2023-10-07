"عنده اشتراك 102 شهر فهل يأخذ تقاعد؟".. توضيح مهم من "التأمينات"

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الحصول على معاش تقاعدي مبكر.





اشتراك 102 شهر: اضافة اعلان



المشترك الاختياري



خدمة جديدة





يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكنك الإطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر 1/2 وعليكم السلام حياك الله،يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكنك الإطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر 1/2 pic.twitter.com/RJl2mbzDXT October 7, 2023

قال المستفيد في سؤاله: "أنا عندي اشتراك ١٠٢شهر متى يحق لي أخذ تقاعد".وردا على ذلك قال الحساب: "يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين".في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "خدمة العملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري".وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله, يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه عن دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة أشهر".وتابعت التأمينات، أنه يمكن إيقاف الاشتراك أيضاً في حال إنهاء نشاط المنشأة الذي تم الاشتراك على أساسه يتم الإيقاف بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد عنه الاشتراك أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات. ولإيقاف الاشتراك نأمل زيارة الرابط: (اضغط هنا).وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".