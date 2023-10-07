"3 أهداف و4 خطوات للتسجيل".. معلومات مهمة عن المنصة الوطنية للتوظيف

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يشرف صندوق الموارد البشرية على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي توفر العديد من الوظائف للمواطنين في الكثير من المجالات.
هدف المنصة:
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تهدف المنصة إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضمان المصداقية في التوظيف
من أعمال المنصة- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها.
- إدارة حسابات الباحثين عن العمل، وكتابة السير الذاتية وتصديقها وتحديثها.
- أتمتة العمليات وتسجيل وثائق التعيين
من أهداف المنصة- توحيد منصات التوظيف
- التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص.
- حفظ وتوحيد البيانات الشخصية للباحثين عن العمل وربطها مع الجهات ذات العلاقة
كيف يجد الباحث عن العمل فرصة وظيفية في المنصة؟
1- التسجيل في المنصة.
2- إنشاء ملف احترافي.
3- التقديم على الوظائف.
4- البحث عن الفرص الوظيفية.
#المنصة_الوطنية_الموحدة_للتوظيف ستكون تحت إشراف وإدارة صندوق الموارد البشرية، والتي تعد وسيلة للوصول للفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص pic.twitter.com/1TIumU7ttH— مشاريع السعودية (@SaudiProject) October 7, 2023