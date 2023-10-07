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صحيفة تواصل الالكترونية

"3 أهداف و4 خطوات للتسجيل".. معلومات مهمة عن المنصة الوطنية للتوظيف

فرص وظائف
الوظائف
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يشرف صندوق الموارد البشرية على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي توفر العديد من الوظائف للمواطنين في الكثير من المجالات.

هدف المنصة:اضافة اعلان


تهدف المنصة إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضمان المصداقية في التوظيف

من أعمال المنصة

- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها.
- إدارة حسابات الباحثين عن العمل، وكتابة السير الذاتية وتصديقها وتحديثها.
- أتمتة العمليات وتسجيل وثائق التعيين

من أهداف المنصة

- توحيد منصات التوظيف
- التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص.
- حفظ وتوحيد البيانات الشخصية للباحثين عن العمل وربطها مع الجهات ذات العلاقة

كيف يجد الباحث عن العمل فرصة وظيفية في المنصة؟


1- التسجيل في المنصة.
2- إنشاء ملف احترافي.
3- التقديم على الوظائف.
4- البحث عن الفرص الوظيفية.




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