"3 أهداف و4 خطوات للتسجيل".. معلومات مهمة عن المنصة الوطنية للتوظيف

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يشرف صندوق الموارد البشرية على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي توفر العديد من الوظائف للمواطنين في الكثير من المجالات.





هدف المنصة: اضافة اعلان



من أعمال المنصة



من أهداف المنصة



كيف يجد الباحث عن العمل فرصة وظيفية في المنصة؟



تهدف المنصة إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضمان المصداقية في التوظيف- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها.- إدارة حسابات الباحثين عن العمل، وكتابة السير الذاتية وتصديقها وتحديثها.- أتمتة العمليات وتسجيل وثائق التعيين- توحيد منصات التوظيف- التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص.- حفظ وتوحيد البيانات الشخصية للباحثين عن العمل وربطها مع الجهات ذات العلاقة1- التسجيل في المنصة.2- إنشاء ملف احترافي.3- التقديم على الوظائف.4- البحث عن الفرص الوظيفية.