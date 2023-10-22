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ولي العهد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في قصر اليمامة

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ولي العهد
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، في قصر اليمامة في الرياض، فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك يول.اضافة اعلان
وأجريت لرئيس كوريا الجنوبية مراسم استقبال رسمية، حيث تم بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

لقاء رئيس وزراء ماليزيا


وبالأمس، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، دولة السيد سيريتا تافيسين رئيس وزراء مملكة تايلند، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

استعراض العلاقات الثنائية


 وجرى خلال اللقاء ااستعراض أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي .

 حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد الرسمي لرئيس وزراء تايلند.

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