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خلال لقائه بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

ولي العهد يؤكد أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

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ولي العهد
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 اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع السيناتور الأمريكي السيد ليندسي غراهام.اضافة اعلان
 وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

أهمية خفض وتيرة التصعيد


 كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد سمو ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني


 كما أكد سمو ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
 حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
 فيما حضر من الجانب الأمريكي عضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ميريلاند من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية رود آيلاند من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ماين من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز، ومن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ديلاوير من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور كوري بوكر، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور دانييل سوليفان، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة كاتي بريت، والسفير الأمريكي لدى المملكة السيد مايكل راتني.

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