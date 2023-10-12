الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

ولي العهد
ولي العهد
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.اضافة اعلان

بحث الأحداث في غزة


 وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.
 وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً - حفظه الله - إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.
 كما أكد - حفظه الله - على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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