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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كينيا

ولي العهد
ولي العهد
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.اضافة اعلان

الأمير فيصل بن فرحان
تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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