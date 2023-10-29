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خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجم كوستينكو

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.اضافة اعلان

 وقال الملك المفدى، وولي عهده الأمين:" علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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