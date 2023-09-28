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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية تشاد

ولي العهد محم
سمو ولي العهد
أ أ
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة رئيس جمهورية تشاد الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.اضافة اعلان

الرسالة حملها سفير جمهورية تشاد

وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيد.

استعراض أوجه العلاقات الثنائية

 وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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