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صحيفة تواصل الالكترونية

لهذه الأسباب.. المملكة تحقق فائضًا 113 مليار ريال في 90 يومًا

ريالات سعودية - 3
الإصلاحات الاقتصادية حققت فائضًا بقيمة 113 مليار ريال في 90 يومًا
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أكد خبيران اقتصاديان مصريان، أن تحقيق الميزان التجاري للمملكة فائضًا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان

الإصلاحات الاقتصادية

وذكر الخبيران أن السبب في ذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية المتعددة في إطار «رؤية 2030»؛ التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات تنويع مصادر الدخل غير النفطية عبر تنمية الصناعات الواعدة وجذب الاستثمارات، وفقًا لـ"عكاظ".

نجاح الاقتصاد السعودي

وأوضحا أن تحقيق هذا الفائض، يمثل نجاحًا كبيرًا للاقتصاد السعودي، وقدرته على احتواء التضخم، وتحمله التداعيات الاقتصادية العالمية.
لافتَين إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.

الصادرات غير البترولية

وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية أحمد الوكيل: «حكومة المملكة بفضل القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت تعزيز أهمية قيمة الصادرات غير البترولية.
وذلك عبر إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي أثبتت فاعليتها في تنمية الصادرات، عبر جودة تلك المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما ساعد على أن يحقق الميزان التجاري فائضًا كبيرًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتوقع الوكيل زيادة صادرات المملكة إلى الخارج خلال السنوات القادمة، في ظل ما يقوم به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من تطويرات اقتصادية مهمة في البلاد، بدأت منذ عام 2016 عندما أعلن رؤية المملكة 2030، التي بدأت تجني ثمارها الاقتصادية".
وأضاف «احتفال المملكة باليوم الوطني، يعد مناسبة تجسد فرحة الشعب السعودي الشقيق بحجم الإنجازات والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تزخر بها، والتي أرست أسس التطور وبناء قاعدة اقتصادية وطنية جعلت المملكة تقف في مصاف القوى الاقتصادية المنتجة والمصدرة".

تنمية الصادرات

وبيّن الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، أن تنمية الصادرات السعودية نحو الخارج أسهمت في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط، وهو أمر يعزز من صلابة الاقتصاد في المديين المتوسط والبعيد.
وشدد على أهمية الدعم الذي تلقاه الجهات المتخصصة السعودية، من أجل النهوض بالصادرات وتسهيل دخولها للأسواق العالمية، وهو ما ساعد على تحقيق الفائض الكبير خلال الربع الثاني من العام الحالي.
لافتًا إلى أن ما تزخر به المملكة من إنجازات ومشاريع اقتصادية وتنموية جعلتها تقف في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى.
ونوّه إلى أن المملكة أصبحت تحتل مكانة كبيرة عالمية، فضلًا عن دورها الكبير في التكامل العربي.

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