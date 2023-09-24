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صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مواطن متلبسًا بترويج مواد مخدرة في الرياض وآخر بجازان

ضبط مواطن
المواطن المضبوط
أ أ
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان

كما قبضت دريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط شخصين بالمدينة لترويجهما مواد مخدرة

وفي منطقة المدينة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 121 كيلوجرامًا من نبات القات.

منطقة عسير

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 121 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 4 أشخاص بجدة لترويجم الحشيش

وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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