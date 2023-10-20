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صحيفة تواصل الالكترونية

التقى ولي العهد وبحثا التصعيد العسكري في غزة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض

ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني
ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني
أ أ
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 غادر دولة رئيس وزراء بريطانيا السيد، ريشي سوناك، والوفد المرافق له، الرياض اليوم.
 وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.اضافة اعلان

التصعيد العسكري في غزة
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد التقى دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك، أمس الخميس.
 وجرى خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

استعادة مسار السلام

 وأكد سموه خلال اللقاء، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، كما أكد سمو ولي العهد، أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.
 حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
 فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، ومعالي مستشار الأمن القومي الدكتور تيم بارو، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السيد جيمي نورمان، والمستشار العسكري الخاص لرئيس الوزراء الأستاذ جون بيو، والمستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء السيدة جورجي باركر، وكبيرة المستشارين لرئيس الوزراء السيدة فيونا ماكلوام، ونائب مستشار الأمن الوطني السيدة ساره ماكنتوش.

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