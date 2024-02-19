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وصول الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة وتأدية مناسك العمرة

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
أ أ
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وصلت مساء اليوم، الدفعة الثالثة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مكة المكرمة، قادمون من المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.اضافة اعلان

استقبال ضيوف خادم الحرمين في مكة:


وجرى استقبال الضيوف في مقر إقامتهم، بماء زمزم والقهوة السعودية وباقات الورود، وتولت اللجان العاملة في استكمال الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
بعد ذلك توجه الضيوف إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وألسنتهم تلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وأشاروا إلى أن هذه الاستضافة هي امتداد لمكارم هذه البلاد المباركة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

 ضيوف برنامج خادم الحرمين:


يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باستضافتهم يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، و البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من دول الأردن ، العراق ، تونس ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، تشاد ، إثيوبيا ، الكاميرون ، كينيا ، السنغال ، أوغندا. موريتانيا.

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