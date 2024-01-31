"شؤون الحرمين" تحدد موعد صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

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حدّدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقت صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام في الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة؛ صباح يوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله. اضافة اعلان





صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام



بيان الديوان الملكي



حدّدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقت صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام في الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة؛ صباح يوم الخميس ؛وسيتقدم المصلّين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، فيما سيؤمّ المصلّين معالي رئيس… pic.twitter.com/dNmEhAjXMe — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) January 30, 2024

وسيتقدم المصلّين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.فيما سيؤمّ المصلّين معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأهابت رئاسة الشؤون الدينية بعموم المسلمين الحرص على أداء هذه السنة النبوية الكريمة.يأتي ذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من إقامة الصلاة يوم الخميس الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي:تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى.وتابع البيان "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".