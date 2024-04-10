الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الدفاع يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها بمناسبة عيد الفطر

وزير الدفاع
وزير الدفاع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، أصحاب السمو والمعالي قادة وزارة الدفاع، وكبار مسؤوليها، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

وزير الدفاع يستقبل قادة الوزارة:


ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاستقبال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 وسأل سموه المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة -أيدها الله- وأن يتقبل من عموم المسلمين طاعاتهم وصالح أعمالهم.
 حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

اقرأ أيضا

عاجل.. "توزيع العيدية وتجمعات للأسر واستقبال لعابري السبيل" .. فرحة العيد تزين مناطق المملكة

ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام ويستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين

عاجل.. في أول أيام العيد.. أرقام لا غنى عنها بحالات الطوارئ

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

الأمير عبدالعزيز بن سعود: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 1:45 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

الأمير عبدالعزيز بن سعود: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان

مواقيت الصلاة 1:05 ص الأربعاء، 10 أبريل 2024

أول أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 8:10 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

مسالخ - مسلخ الرياض - اضحية 9:52 م الإثنين، 08 أبريل 2024

جولات رقابية مكثفة من البيئة على أسواق النفع العام والمسالخ بمناطق المملكة مع قرب عيد الفطر