الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أول أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 شوال 1445 هجرية، الموافق 10 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 1 شوال 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:32.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:27 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:47
المدينة – 4:44
الرياض – 4:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:39
المدينة – 6:42
الرياض – 6:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:09
المدينة – 8:12
الرياض – 8:44

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