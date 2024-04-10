أول أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 شوال 1445 هجرية، الموافق 10 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 1 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:32.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:27 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:47المدينة – 4:44الرياض – 4:15○ موعد أذان الظهرمكة – 12:22المدينة – 12:23الرياض – 11:55○ موعد أذان العصرمكة – 3:47المدينة – 3:52الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:39المدينة – 6:42الرياض – 6:14○ موعد أذان العشاءمكة – 8:09المدينة – 8:12الرياض – 8:44