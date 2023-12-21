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وزير الدفاع يزور الفرقاطة الفرنسية بالبحر المتوسط صحبة نظيره الفرنسي

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وزير الدفاع
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قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع إنه سعد بزيارة الفرقاطة الفرنسية «شوفالييه بول» بالبحر الأبيض المتوسط مع معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو. اضافة اعلان

تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال


وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": شهدت فيها تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال. كما اطلعت على قدراتها الدفاعية وتقنياتها وتجهيزاتها المتطورة.

وعقد وزير الدفاع اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية فرنسا.


استعراض فرص التعاون الواعدة

وجرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع. فيما حضره من الشركات الفرنسية رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (نافال جروب) إريك بوميليه، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (داسو للطيران) إريك ترابييه، والرئيس التنفيذي لشركة (إم بي دي إيه) إريك بيرانجيه.


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