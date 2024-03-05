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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.



وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني:

لقاء وزير الخارجية بوزير خارجية بنغلاديش :

وجاء ذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش محمد حسن محمود، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.