السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن في أملج .. وهذا ما عثر عليه بحوزته

الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة أملج بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

الإجراءات النظامية:اضافة اعلان


وأوضحت "المديرية" أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جهات الاتصال:


وأهابت الجهات الأمنية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأضافت أن ذلك يتم بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قصة سجين:


في سياق متصل، تحرص وزارة الداخلية بين الحين والآخر على تقديم النصائح لأبناء المجتمع حول مدى خطورة المخدرات وتدميرها للشباب، وذلك من خلال قصص حية لأشخاص دمرت المخدرات حياتهم.

الشلة دمرتني:


وفي قصة مؤثرة رواها سجين يقول بعدما أفقدته تجارة المخدرات كل شيء تقريبا أصبح إنسانا بلا هوية أو قيمة.

وأوضح السجين في مقطع فيديو: "الشلة هي اللي دمرتني والفلوس والطمع والمخدرات ما لها أمان ضيعتني من أهلي وضيعتني من الدنيا".

وأضاف : "من كثر ما أنا متندم من المخدرات، شكيت في نفسي إن ما أحد يحبني في الدنيا، الترويج ما فادني ولا شيء، كنت طماع عشان الفلوس، لما انمسكت حسيت بكتمة وحسيت بظلمة ، حسيت بندم".

وتابع قائلا: "واحد قال لي يبغى قطعة وجاني الموقع، وبعدها انقبض علي، ولا حسيت ولا أي شيء أني استفدت من الفلوس، دمرت نفسي ودمرت حياتي".

وفاة نصف أهله:


وفي وقت سابق، روى سجين قصة فقدانه نصف أهله تقريبا دون أن يستطيع رؤيتهم بسبب المخدرات.


وقال إن نصف أهله توفوا دون أن يتمكن من رؤيتهم كونه لازال في السجن، مضيفا: "ما استفدت بأي شيء ، لا استفدت في الأول ولا في الأخير".

اتصلت على واحد لطلب أموال منه، فقال لي أبشر أعطيك اللي تبيه، وسأعطيك سيارة والكثير من الأشياء الأخرى.

واتصل علي وقال لي هناك سيارة جايتك تروح تجيب لي الأغراض منها وتجيني في المكان الفلاني، قلت له تعطيني هذا المبلغ مقابل هذه السيارة معاناته السيارة فيها حبوب أو مخدرات فقال نعم.

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