الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.اضافة اعلان

الأوضاع في فلسطين:


وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، فيما أعرب سمو وزير الخارجية عن بالغ قلقه حيال استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.

وشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

العمليات العسكرية:


كما شدد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال على ضرورة وضع آليات فعّالة لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين.

قمة غير عادية


في وقت سابق، ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.

وعقدت القمة التي تستضيفها المملكة أمس السبت الموافق (11 نوفمبر 2023م)، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، ومشروع البيان الختامي.
وضمّ وفد المملكة المشارك في الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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