الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

النيابة العامة - جديد
النيابة العامة
أ أ

قالت النيابة العامة إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.اضافة اعلان

الأثر البيئي:

وأوضحت أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

وأضافت: "كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات  أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

2- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

 الروابط المشبوهة 


في وقت سابق، حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تمهل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح مجال".

تمهل 5 ثوانٍ


وأضافت النيابة لعامة "وقف 5 ثواني تذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصّيد".

وأوضحت النيابة العامة أن هناك العديد من أشكال ارتكاب جريمة غسل الأموال من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه.

ارتكاب الجريمة 


وأضافت : أيضا من قام بالعملية السابقة لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وفيما يخص العقوبات ، أوضحت أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 10 سنوات  وغرامة مالية 5 ملايين ريال.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.

كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.




اقرأ أيضا

امطار الباحة -
8:34 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أمطار الباحة ترفع الطاقة الاستيعابية لـ47 سدًا بأكثر من 3 ملايين 3م

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

الجوازات
7:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا

امطار - جازان - عسير - انذار احمر
7:16 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة على جازان .. وتحذيرات للمواطنين من النزول

اقرأ أيضا

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة على المندق وشرق مكة

تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة وأمطار على حائل

المملكة تحقق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

النيابة العامة - جديد 6:20 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"حالتان لا يتم تسجيلهما".. توضيح مهم من النيابة العامة عند تسجيل العلامات التجارية

النيابة العامة 11:17 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من "النيابة العامة" للممارسين الصحيين

غبار نجران 1:05 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر أهالي نجران: عوالق ترابية تستمر حتى المساء

شبورة 12:03 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا على تبوك

اقرأ أيضا

العمرة
5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

وزارة النقل
5:30 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

أخبار السعودية
4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

675656
4:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
8:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

متى يتم إيداع الدعم في حال تغيير الآيبان البنكي؟ حساب المواطن يوضح

حساب مواطن
8:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للأم أن تكون العائل في حساب المواطن والزوج تابع لها؟

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

الجوازات
7:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

فيديو
6:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)