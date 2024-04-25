الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصي

ا
جانب من اللقاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.اضافة اعلان

استعراض العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود البذولة بشأنها.
عقب ذلك وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية قبرص اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.

اقرأ أيضا

"الحج والعمرة": 3 جرعات إلزامية لحجاج الداخل

"المياه الوطنية": اكتمال تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن بأكثر من 45 مليون ريال

جامعة جدة تُطلق 10 برامج تدريبية للشهادات المهنية

أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة

عاجل.. دوريات الأمن بجدة تقبض على مواطن أساء للذات الإلهية (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 8:21 م الإثنين، 08 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

وزارة الصحة 12:44 م الأربعاء، 27 مارس 2024

إحالة ممارسين صحيين إلى النيابة العامة

عقارات 2:30 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

تعرف على أكثر الأحياء تداولا في عدد الصفقات العقارية بالرياض ومكة

ولي العهد 2:14 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة