وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.



استعراض العلاقات الثنائية:



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود البذولة بشأنها.عقب ذلك وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية قبرص اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.