تعرف على أكثر الأحياء تداولا في عدد الصفقات العقارية بالرياض ومكة

1100 صفقة عقارية:



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توضيحات بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات:



إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة



خطوات تملك العقارات عبر إحكام







بقيمة تجاوزت 1,4 مليار ريال..1,100 صفقة عقارية على مستوى المملكة خلال يوم #الإخبارية pic.twitter.com/Jx0o93zu6F فيديو | حي النظيم في الرياض أكثر الأحياء تداولا..بقيمة تجاوزت 1,4 مليار ريال..1,100 صفقة عقارية على مستوى المملكة خلال يوم #البورصة_العقارية March 26, 2024

كشف تقرير بثته قناة " الإخبارية" عن المؤشر العقاري في مدن المملكة.وقال مذيع القناة في التقرير الذي عرضه، إن عدد الصفقات العقارية بلغ 1.100 صفقة، وقيمة الصفقات بلغت 1.4 مليار ريال، والمساحة المتداولة 2.2 مليون م2وأضاف، أن عدد الصفقات في العاصمة الرياض بلغ 360 صفقة، بقيمة 438 مليون ريال ، والمساحة المتداولة 143 ألف م2 .وأوضح مذيع "الإخبارية"، أنه بالنسبة للأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة، سجل حي النظيم في الرياض 71 صفقة وقيمة الصفقات 29 مليون ريال.وواصل: وفي جبل عمر بمكة بلغ عدد الصفقات 26 صفقة بقيمة 317 مليون ريال، وفي الجنادرية بالرياض بلغ عدد الصفقات 24 صفقة بقيمة 20 مليون ريال.وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، تنبيهًا مهمًا للمواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في المنصة.وعلى حسابها في منصة إكس، طالبت من لديه اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن الطلب إلكترونيًا عبر رابط المنصة: Ehkaam.sa، مع إمكانية الاطّلاع على كافة التنبيهات عبر الصفحة الرسمية للمنصة.وتهدف منصة إحكام إلى الإسهام في إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة، من خلال:1 - تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.2 - دراسة الطلبات ورفع التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.1 - التسجيل بعد إنشاء حساب في المنصة.2 - تقديم الطلب وتعبئة النموذج.3 - إرفاق المستندات المطلوبة.4 - مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات.5 - رفع مخططات الرفع المساحي.6 - متابعة حالة الطلب.