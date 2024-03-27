تعرف على أكثر الأحياء تداولا في عدد الصفقات العقارية بالرياض ومكة

أ أ
كشف تقرير بثته
قناة " الإخبارية" عن المؤشر العقاري في مدن المملكة.
1100 صفقة
عقارية:وقال مذيع
القناة في التقرير الذي عرضه، إن عدد الصفقات العقارية بلغ 1.100 صفقة، وقيمة
الصفقات بلغت 1.4 مليار ريال، والمساحة المتداولة 2.2 مليون م2
وأضاف، أن عدد الصفقات في العاصمة الرياض بلغ 360 صفقة، بقيمة 438 مليون ريال ، والمساحة المتداولة 143 ألف م2 .
وأوضح مذيع "الإخبارية"، أنه بالنسبة للأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة، سجل حي النظيم في الرياض 71 صفقة وقيمة الصفقات 29 مليون ريال.
وواصل: وفي جبل عمر بمكة بلغ عدد الصفقات 26 صفقة بقيمة 317 مليون ريال، وفي الجنادرية بالرياض بلغ عدد الصفقات 24 صفقة بقيمة 20 مليون ريال.
توضيحات بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات:وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، تنبيهًا مهمًا للمواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في المنصة.
وعلى حسابها في منصة إكس، طالبت من لديه اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن الطلب إلكترونيًا عبر رابط المنصة: Ehkaam.sa، مع إمكانية الاطّلاع على كافة التنبيهات عبر الصفحة الرسمية للمنصة.
إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقةوتهدف منصة إحكام إلى الإسهام في إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة، من خلال:
1 - تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
2 - دراسة الطلبات ورفع التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.
خطوات تملك العقارات عبر إحكام1 - التسجيل بعد إنشاء حساب في المنصة.
2 - تقديم الطلب وتعبئة النموذج.
3 - إرفاق المستندات المطلوبة.
4 - مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات.
5 - رفع مخططات الرفع المساحي.
6 - متابعة حالة الطلب.
فيديو | حي النظيم في الرياض أكثر الأحياء تداولا..— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 26, 2024
بقيمة تجاوزت 1,4 مليار ريال..1,100 صفقة عقارية على مستوى المملكة خلال يوم #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/Jx0o93zu6F