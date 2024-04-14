الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.اضافة اعلان
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.

بيان المملكة:


وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
 وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

اقرأ أيضا

شرطة الرياض تداهم وكرا للمخدرات.. وهذا ما تم ضبطه

النيابة العامة تحذر: السجن والغرامة عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

هل يُشهر بالمتحرش إذا كان التحرش في حدود المنزل؟

شرطة الرياض تضبط 4 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية

أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الصيفي بالمدارس ومقابلات المرشحين للوظائف التعليمية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 8:21 م الإثنين، 08 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 8:07 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

حرب الاحتلال على غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 12:32 ص الإثنين، 18 مارس 2024

الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

مخالفة قائد مكبة 1:03 ص الإثنين، 18 مارس 2024

شاهد.. ماذا فعل مرور الرياض بقائد مركبة عندما ارتكب هذه المخالفة الجسيمة