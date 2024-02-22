الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

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وزير الخارجية ونظيره التركي
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية تركيا السيد هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.اضافة اعلان

استعراض العلاقات بين البلدين:

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

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