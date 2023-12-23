الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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في أحد الأماكن العامة

بيان عاجل من شرطة القصيم بشأن فيديو المشاجرة والاعتداء

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
ارشيفية
أ أ
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة ، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه ، وتم تحديد أطرافها ، وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصةاضافة اعلان

وفي وقت سابق، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة على (3) مواطنين لترويجهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (91) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة الرياض


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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