بيان عاجل من شرطة القصيم بشأن فيديو المشاجرة والاعتداء

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة ، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه ، وتم تحديد أطرافها ، وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصة اضافة اعلان



وفي وقت سابق، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة على (3) مواطنين لترويجهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.





حرس الحدود بجازان



منطقة الرياض



التعاون مع الأمن

