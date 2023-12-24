أخبار السعودية..موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن وإيداع دعم مستفيدي سكني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.
رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445
أعلن برنامج سكني، أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، اليوم الأحد، وبحد أقصى خمسة أيام.
تساؤلات حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. والبرنامج يرد
ينشغل كثير من مستفيدي حساب المواطن بالتساؤل عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، في الوقت الذي لم تصدر فيه بعد نتائج الأهلية للشهر المقبل، مع استمرار إجراء تحديث على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية
طرح مركز تنمية القطاع غير الربحي، مشروع قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية عبر منصة "استطلاع"، لاستطلاع رأي العموم بشأنه.
تعرف على التعديلات المرتقبة على لائحة التصرف في عقارات الدولة
تستطلع الهيئة العامة لعقارات الدولة الآراء حول مشروع تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في العقارات؛ بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل وما يحقق الأهداف.
بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية
أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة، منها وظائف لا تتطلب الخبرة.
"فيتش": 28% حصة المملكة من قيمة الصكوك العالمية
أعلن المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، أن الصكوك القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للمملكة، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات، و3% لتركيا.