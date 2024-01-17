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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني ويناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأخرى، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.اضافة اعلان

وشارك وزير الخارجية في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة".

وزير الخارجية يعقد جلسة مع نظيره الإيراني:


وعقد  الأمير فيصل بن فرحان جلسة مع نظيره الإيراني لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ومن بين اللقاءات، لقاء مع رئيس وزراء باكستان المؤقت لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الدولية.

كما التقى وزير الخارجية نظيره البريطاني لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الدولية

جلسات وزير الخارجية في دافوس:


وبحثت الجلسة رحلة التنوع والتحول الاقتصادي المستمرة وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وقدمت الجلسة لمحة عامة عن جهود المملكة المتسارعة في بناء الأسس اللازمة للمرونة الاقتصادية طويلة المدى، والنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، ودور الإصلاحات التنظيمية في تحفيز الاستثمارات.



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