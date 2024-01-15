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خلال المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024

برئاسة وزير الخارجية.. وفد المملكة يلتقي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
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برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، اليوم، خلال لقائهم مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" كلاوس شواب، ورئيس المنتدى، بورغي برينده، باستعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي.اضافة اعلان

معالجة القضايا الملحة

وذلك لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.
 ويشارك وفد المملكة لهذا العام في مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل، حيث يستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

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