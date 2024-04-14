أهم 10.. تطورات الهجوم الإيراني ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وصلاحية تأشيرة العمرة

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد.



المملكة تدعو أطراف الصراع إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.



"مجلس التعاون" يطالب بضبط النفس لمنع أي تصعيد

في أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي بشأن الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال، شدد على أهمية ضبط النفس.



ثالث دولة عربية تعلن غلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية نظرا للتطورات الحاصلة في المنطقة.



في ظل التوترات الحالية.. خطوط الطيران العالمية تستخدم الأجواء السعودية الآمنة

نشرت فضائية "الإخبارية"، صورة عبر حسابها في منصة "إكس"، لأجواء المملكة خلال الهجوم الذي وجهته إيران إلى الكيان الصهيوني ليل السبت/ الأحد.



قوات أمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية كانت متجهة لدولة الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن قوات أمريكية أسقطت بعض المسيرات الإيرانية المتجهة إلى دولة الاحتلال، وذلك فوق الأراضي العراقية والسورية.



مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الحالي 1445هـ. بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.



رسميًا.. انتهاء سريان صلاحية تأشيرة العمرة في هذا التاريخ

حددت وزارة الحج والعمرة، موعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، قبل موسم الحج للعام الجاري 1445هـ.







للاستفادة من تخفيض 50%.. تجنب ارتكاب هذه المخالفات المرورية

حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، للاستفادة من تخفيض المخالفات المـرورية المـتراكمة، بنسبة 50%، قبل تاريخ 9/10/1445 هـ الموافق 18/4/2024 م.



أمطار رعدية ورياح نشطة متربة على مكة والرياض و8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.



تحذير مهم.. ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟

في وصية مهمة، حذر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين (رحمه الله)، من الفراغ النفسي الذي يعتري المسلم بعد انقضاء شهر رمضان.



يتضمن 3 أنواع من الأطعمة.. نظام غذائي نموذجي من أجل صحة جيدة

يتطلع الكثيرون إلى الوصول لأنظمة غذائية تسهم في توفير صحة جيدة، والحصول على إرشادات من الخبراء في هذا المجال.



هل صحيح أن القذف 21 مرة في الشهر يحمي من سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا. وعند اكتشافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.



