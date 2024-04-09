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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المالطي

وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورغ.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.اضافة اعلان

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة:


وأمس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.

إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية :


ومؤخرًا، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وعبّرت "الخارجية" عن رفض المملكة القاطع استهداف  المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحماية الدبلوماسية.

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