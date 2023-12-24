الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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تجاوز عمره 15 عاماً هل يلزمه إصدار الهوية الوطنية؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم فرض غرامة 100 ريال في حال تجاوز عمر الأبناء ١٨ سنة ولم يتم إصدار الهوية الوطنية.

إصدار الهوية الوطنيةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية إصدار الهوية الوطنية في حال وصول عمر الأبن 15 عاما.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إذا أتم عمر ١٨ سنة يتم فرض غرامة مالية مقدارها ١٠٠ريال، نسعد بخدمتك".
وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن خطوات تنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية، مؤكدة أنه يتم تفعيلها بعد استلامها من الناقل البريدي.

4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية:


وفيما يلي خطوات تنفيذ الخدمة:

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار الأحوال المدنية.
3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".


وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.


إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر


وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.
5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.

كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟


كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.

الحصول على خدمات عبر "أبشر"


وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.
3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة
4 - رقم الهوية.
5 - الرمز المرئي.
6 - رقم النسخة.

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