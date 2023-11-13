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وزير التعليم يستعرض منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري

وزير التعليم
وزير التعليم
أ أ

رأس وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم, الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.اضافة اعلان

منجزات مجلس التعليم الأهلي


 واستعرض الاجتماع أبرز منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في دعم قطاع التعليم العام الأهلي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك إنجازات الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم بالرياض، مع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 وناقش الاجتماع تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم، والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.


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