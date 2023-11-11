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عاجل.. "التعليم" تكشف عن موعد الاختبارات البديلة

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التعليم
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حددت وزارة التعليم بداية الفصل الدراسي الثاني موعداً للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضورياً أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات، مشددة على عدم تحويل الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بُعد.اضافة اعلان

نهاية الفصل الدراسي الأول:


ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول لأكثر من 6 مليون طالب وطالبة في جميع مرحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوية والتي تستمر لمدة 5 أيام، وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات الشفهية والعملية التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضحت لائحة الاختبارات بأن الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول تمثل 25 بالمائة، فيما كان الوزن النسبي للفصل الثاني 35 بالمائة، و40 بالمائة في الفصل الدراسي الثالث وفي المرحلة الثانوية تم تخصيص 60 بالمائة كدرجة لأعمال السنة من الوزن النسبي و40 درجة للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي.

ومنحت وزارة التعليم إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك لعدد من الحالات المتمثلة في الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات، والطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجري اختباراته في مقر تنويمه.

وأيضا الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقريراً معتمداً ، و الدارسون المرابطون على الحدود ، و الطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.

حالات الغياب الجماعي:


وأضاف الدليل بأنه لمدير التعليم - بموافقة خطية منه تقدير الظروف الطارئة التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث يحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة الى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.

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